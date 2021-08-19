Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу

Президент Владимир Зеленский прямо не ответил, планирует ли идти на второй срок, однако заявил, что еще не сделал все запланированное.

Источник: Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media

Прямая речь: "Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".

Напомним: