Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу
Четверг, 19 августа 2021, 18:30
Президент Владимир Зеленский прямо не ответил, планирует ли идти на второй срок, однако заявил, что еще не сделал все запланированное.
Источник: Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media
Прямая речь: "Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".
Напомним:
- Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.
- Согласно опросам, 48% украинцев негативно отреагируют, если президент Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок.