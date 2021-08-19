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Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу

Четверг, 19 августа 2021, 18:30
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский прямо не ответил, планирует ли идти на второй срок, однако заявил, что еще не сделал все запланированное.

Источник: Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media

Прямая речь: "Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".

Напомним: 

Темы: Зеленский
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