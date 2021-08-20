Доба на Донбасі: загиблий військовий, обстріли і прольоти БПЛА

За добу 19 серпня в зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий ЗСУ. Крім того, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

У результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.