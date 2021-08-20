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Сутки на Донбассе: погибший военный, обстрелы и пролеты БПЛА

Пятница, 20 августа 2021, 07:30
Фото: ООС

За сутки 19 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный ВСУ. Кроме того, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Южного наемники обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области – беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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