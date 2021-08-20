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В Киеве ночью снесли дом Барбана

Пятница, 20 августа 2021, 07:50
Фото: UA Times

В Киеве в 5:00 утра строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века.

Источник: активист Олег Симороза в facebook

Прямая речь: "Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века...".

Детали: Как сообщали УП в четверг вечером в КГГА, администрация "разбирается в документах".

Что предшествовало: Накануне защитники исторического здания на улице Обсерваторной, 6 в Киеве (усадьба Барбана) заявили о нападении титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

Министерство культуры и информационной политики утверждает, что исчерпало все механизмы влияния на ситуацию с застройкой усадеб Барбана и Осипа Родина в столице, там говорят, что столица из-за бездействия власти теряет несколько памятников архитектуры. Полиция задержала активистов, протестовавших против застройки усадьбы.

Украинская правда
Темы: Киевстроительствоисториякультура
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