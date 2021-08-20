Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наближається до 5 млн кількість українців із першою дозою COVID-вакцини

П'ятниця, 20 серпня 2021, 08:46
Вакциновані 1 та 2 дозами , УП

Від початку вакцинальної кампанії в Україні 4 971 750 людей отримали першу дозу вакцини і 2 980 278 людей отримали другу дозу вакцини та вважаються повністю імунізованими.

Джерело: МОЗ

Деталі: Загалом із 24 лютого в Україні проведено 7 952 028 щеплень.

19 серпня проти COVID-19 вакцинували 129 027 людей: першу дозу препарату отримали 57 497 людей, другу дозу – 71 530 людей.

У цей четвер на імунізацію працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПрокуратура завершила слідство у справі про держзраду Медведчука і Козака

фотоНа саміт, який організовує Зеленська, приїдуть 11 перших леді

У Зеленського різко відреагували на слова Кличка: Пора повертатися в реальність

ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника

Кличко заявив, що його запросили на РНБО – приїхати не зможе

Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд до країни

Усі новини...
вакцинація
Штати досліджують зв'язок рідкісної хвороби зі щепленням вакциною Moderna
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу
Останні новини
18:44
Меркель обговорила з Путіним "Північний потік-2" і транзит газу через Україну після 2024 року
18:33
РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні
18:32
НБУ припинив діяльність трьох страхових компаній
18:32
РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 
18:24
РНБО вводить санкції проти Деркача
18:21
Біля українських кордонів 100 тисяч військових РФ – Зеленський
18:09
Меркель - Путіну: до останнього дня на посту відстоюватиму територіальну цілісність України
18:02
Гривня на закритті міжбанку стабільна
17:53
Перевірте знання української: Мінкульт запустив сайт для вивчення мови
17:52
Путін: Таке враження, що Україна відмовляється від миру на Донбасі
Усі новини...