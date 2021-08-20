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Наближається до 5 млн кількість українців із першою дозою COVID-вакцини

П'ятниця, 20 серпня 2021, 08:46
Наближається до 5 млн кількість українців із першою дозою COVID-вакцини
Вакциновані 1 та 2 дозами , УП

Від початку вакцинальної кампанії в Україні 4 971 750 людей отримали першу дозу вакцини і 2 980 278 людей отримали другу дозу вакцини та вважаються повністю імунізованими.

Джерело: МОЗ

Деталі: Загалом із 24 лютого в Україні проведено 7 952 028 щеплень.

19 серпня проти COVID-19 вакцинували 129 027 людей: першу дозу препарату отримали 57 497 людей, другу дозу – 71 530 людей.

У цей четвер на імунізацію працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗздоров'я
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