Приближается к 5 млн количество украинцев с первой дозой COVID-вакцины

С начала прививочной кампании в Украине 4 971 750 человек получили первую дозу вакцины и 2 980 278 человек получили вторую дозу вакцины и считаются полностью иммунизированными.

Источник: МОЗ

Детали: Всего с 24 февраля в Украине проведено 7 952 028 прививок.

19 августа против COVID-19 вакцинировали 129 027 человек: первую дозу препарата получили 57 497 человек, вторую дозу – 71 530 человек.

В этот четверг на иммунизацию работали 870 мобильных бригад, 2 759 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

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