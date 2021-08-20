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ВООЗ не рекомендує вводити третю дозу COVID-вакцини – Ляшко

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:23
ВООЗ не рекомендує вводити третю дозу COVID-вакцини – Ляшко
фото: МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у Дії та взаємне визнання з ЄС

Деталі: У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.

Пряма мова Ляшка: "Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ.

Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству".

Передісторія: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

В Ізраїлі починають щеплювати третьою дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: МОЗЛяшко Вікторкоронавірусепідемія
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