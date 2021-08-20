ВООЗ не рекомендує вводити третю дозу COVID-вакцини – Ляшко
Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Джерело: Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у Дії та взаємне визнання з ЄС
Деталі: У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.
Пряма мова Ляшка: "Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ.
Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству".
Передісторія: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.
В Ізраїлі починають щеплювати третьою дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.
Нагадаємо:
- Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.
- COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.