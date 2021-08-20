Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВООЗ не рекомендує вводити третю дозу COVID-вакцини – Ляшко

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:23
фото: МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у Дії та взаємне визнання з ЄС

Деталі: У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.

Пряма мова Ляшка: "Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ.

Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству".

Передісторія: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

В Ізраїлі починають щеплювати третьою дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: МОЗЛяшко Вікторкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
МОЗ
Наближається до 5 млн кількість українців із першою дозою COVID-вакцини
1 600 хворих на COVID зафіксували в Україні за добу, з них 112 – діти
МОЗ закупило "піддослідний" препарат для боротьби з коронавірусом
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...