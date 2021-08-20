Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
П'ятниця, 20 серпня 2021, 03:35
В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.
Джерело: Reuters
Деталі: Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.
Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.
Міністр охорони здоров'я Ізраїлю заявив у Twitter, що "зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини".
Передісторія:
- Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
- В Ізраїлі почали вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.
- Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.