Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років

В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Джерело: Reuters

Деталі: Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.

Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю заявив у Twitter, що "зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини".

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