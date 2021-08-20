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Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років

П'ятниця, 20 серпня 2021, 03:35
Фото: ЦГЗ, Олександр Жадан

В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Джерело: Reuters

Деталі: Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.

Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю заявив у Twitter, що "зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини".

Передісторія:

  • Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
  • В Ізраїлі почали вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

Теми: Ізраїльвакцинація


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