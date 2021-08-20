Садиба Барбана: Кличко відповів Ткаченку звинуваченням на звинувачення 

Міський голова Києва Віталій Кличко звинуватив Міністерство культури та інформаційної політики, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню садиби Барбана кінця ХІХ століття на Обсерваторній 6.

Джерело: офіційний портал Києва

Пряма мова: "Дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення.

До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6.

Тому звертаюся до Міністерства культури (з закликом): замість голосних заяв у соціальних мережах все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року".

Деталі: Кличко зазначив, що міська влада за зверненням місцевих мешканців, які виступали проти забудови на місці садиби Барбана, скликала комісію, але представники забудовника проігнорували засідання.

Мер нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада закликала парламент внести зміни до закону "Про охорону культурної спадщини", аби у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам’яток, а також пропонувала підвищити розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини і накладати їх не лише на юросіб, але й на фізичних осіб..

"У парламенті попереднього скликання законопроект з відповідними правками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проект у другому читанні", – нагадав Кличко.

Він також повідомив, що на найближчу сесію Київради буде винесено проект рішення про внесення переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст. до об’єктів культурної спадщини, яким може загрожувати знищення або пошкодження.

У проекті рішення йдеться про запровадження мораторію на реконструкцію та/або капітальний ремонт таких будівель до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів.

Цьому передувало: Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після знесення будинку Барбана заявив, що йому соромно за столичну владу, яка не в змозі стримати "оскаженілих забудовників". Мовляв, Мінкульт може лише видавати приписи, бо будівля не була архітектурною пам’яткою, хоч і мала історичну цінність.

19 серпня забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести місцевих мешканців, під ранок 20 серпня будівлю зруйнували.

Довідка: Садиба Барбана – одноповерховий будинок, який був зведений у 1891 році. Спочатку будівля будувалась для титулярного радника Олександра Барбана, потім — належала дворянину Івану Гореславському. У 1910 році особняк придбав провізор Вячеслав Геращеневський. Після революції будинок був переданий радянській владі.

1944-1945 року в садибі мешкала родина голови Комітету у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академіка-драматурга Олександра Корнійчука. Згодом будинок віддали дитячій соматичній лікарні, а починаючи з 70-х років XX століття у будинку розташовувалися різні установи, зокрема редакція газети "Культура і життя".

У 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести будівлю до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Із 2020 року власник садиби – ТОВ "Інформаційна група "Агентство столичних повідомлень". Забудовник має проєкт нової споруди до 26,5 метрів заввишки.

За інформацією із відкритих джерел, засновник і бенефеціарний власник ТОВ – Кудряшов Сергій Юрійович, голова підприємства – Баженов Євген Олександрович.