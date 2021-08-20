Особняк Барбана: Кличко ответил Ткаченко обвинением на обвинение

Городской глава Киева Виталий Кличко обвинил Министерство культуры и информационной политики, а также полицию в том, что они не предотвратили снос особняка Барбана конца XIX века на Обсерваторной 6.

Источник: официальный портал Киева

Прямая речь: "Удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не пресекла незаконный снос.

Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6.

Поэтому обращаюсь к Министерству культуры (с призывыом): вместо громких заявлений в социальных сетях все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были поданы и до сих пор не рассмотрены с 2018 года".

Детали: Кличко отметил, что городские власти по обращению местных жителей, которые выступали против застройки на месте особняка Барбана, созывали комиссию, но представители застройщика проигнорировали заседание.

Мэр напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет призвал парламент внести изменения в закон "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников, а также предлагал повысить размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и накладывать их не только на юрлиц, но и на физических лиц.

"В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении", – напомнил Кличко.

Он также сообщил, что на ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен проект решения о занесении перечня объектов ХIХ-ХХ вв. в объекты культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение.

В проекте решения говорится о введении моратория на реконструкцию и/или капитальный ремонт таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов.

Этому предшествовало: Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после сноса дома Барбана заявил, что ему стыдно за столичные власти, которые не в состоянии сдержать "взбесившихся застройщиков". Мол, Минкульт может только выдавать предписания, так как здание не было памятником архитектуры, хотя и имело историческую ценность.

19 августа застройщик начал разбирать столетнюю усадьбу несмотря на протесты местных жителей, под утро 20 августа здание разрушили.

Справка: Особняк Барбана – одноэтажный дом, который был построен в 1891 году. Сначала здание строилось для титулярного советника Александра Барбана, затем – принадлежало дворянину Ивану Гореславскому. В 1910 году особняк приобрел провизор Вячеслав Геращеневский. После революции дом был передан советской власти.

В 1944-1945 годах в особняке жила семья главы Комитета по делам искусств при Совнаркоме УССР, академика-драматурга Александра Корнейчука. Впоследствии дом отдали детской соматической больнице, а начиная с 70-х годов XX века в доме располагались различные учреждения, в том числе редакция газеты "Культура и жизнь".

В 2015 году Научно-исследовательский институт охраны памятников исследований предлагал внести здание в перечень нововыявленных объектов культурного наследия.

С 2020 года владелец особняка –- ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений". У застройщика есть проект нового здания до 26,5 метров высотой.

По информации из открытых источников, основатель и бенефециарний владелец ООО – Кудряшов Сергей Юрьевич, глава предприятия – Баженов Евгений Александрович.