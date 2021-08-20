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На саміт, який організовує Зеленська, приїдуть 11 перших леді

П'ятниця, 20 серпня 2021, 16:24
фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав учасників установчого саміту перших леді 23 серпня, який ініціювала дружина президента Олена Зеленська.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Кулеба повідомив, що в саміті візьмуть участь 11 перших леді з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербія, Хорватії, дружина президента Європейської Ради та перша леді України. 

У саміті візьмуть участь загалом понад 20 учасників, серед яких керівництво ВООЗ, ООН Жінки, а також провідні експерти та лідери думок світу. Це відомий мислитель, автор книжки "Чорний лебідь" Нассім Ніколас Талеб і всесвітньо відома афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала разом з родиною з Афганістану. 

Як і зазначалося раніше, деякі гості будуть присутні онлайн. Цей список, наголошує міністр, не остаточний.

Пряма мова Кулеби: "Перші леді та джентльмени - це, по суті, інфлюенсери політичного світу. Це люди, які володіють достатнім авторитетом, щоб "м’якою силою" реалізовувати важливі для суспільства й подолання існуючих проблем соціальні проєкти. Метою заходу є уможливити обмін досвідом між першими леді та джентльменами, об'єднати їх довкола спільних проєктів та підсилити один одного".

 

Нагадаємо: З ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Українська правда
Теми: перша ледіКиїв


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