На саммит, который организует Зеленская, приедут 11 первых леди

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал участников учредительного саммита первых леди 23 августа, который инициировала супруга президента Елена Зеленская.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Кулеба сообщил, что в саммите примут участие 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, супруга президента Европейского Совета и первая леди Украины.

В саммите примут участие всего более 20 участников, среди которых руководство ВОЗ, ООН Женщины, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира. Это известный мыслитель, автор книги "Черный лебедь" Нассим Николас Талеб и всемирно известная афганская кинорежиссера Сахра Карими, которую Украина эвакуировала вместе с семьей из Афганистана.

Как и отмечалось ранее, некоторые гости будут присутствовать онлайн. Этот список, отмечает министр, не окончательный.

Прямая речь Кулебы: "Первые леди и джентльмены - это, по сути, инфлюенсеры политического мира. Это люди, которые обладают достаточным авторитетом, чтобы "мягкой силой" реализовывать важные для общества и преодоления существующих проблем социальные проекты. Целью мероприятия является возможным обмен опытом между первыми леди и джентльменами, объединить их вокруг общих проектов и усилить друг друга".

Напомним: По инициативе Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.