Данілов: Повноважень знімати Кличка у РНБО немає. Але...

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що мера Києва Віталія Кличка запрошували на засідання для обговорення проблемних питань, адже повноваження щодо його відсторонення – поза віданням РНБО.

Джерело: Данілов на брифінгу

Пряма мова: "Я не знаю, хто порадив, які політтехнологи, Віталію Володимировичу запустити таке, що нібито на засіданні РНБО ми можемо знімати Кличка. Повноважень знімати Кличка з посади у нас немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів.

Ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути на стан справ, який є в місті Києві, звернути увагу… У нас питання дуже велике є сьогодні по воді у водогонах міста Києва.. вкрай болюче.. Ми вже двічі проводили наради з представниками Київської міської адміністрації. Про стан очищення води на Бортницькій станції аерації…

Треба кожному виконувати свої обов’язки і тоді на засідання РНБО нікого не будуть навіть кликати".

Деталі: Додатково в апараті РНБО "Українскій правді" роз'яснили: Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні може розглянути і дати оцінку діяльності або бездіяльності будь якої посадової особи і за результатами розгляду прийняти рішення про запуск всіх необхідних юридичних процедур відсторонення від посади.

Посада голови Київської міської державної адміністрації не є виключенням.

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за два з половиною години до початку йому подзвонили з Офісу президента і запросили на засідання Ради нацбезпеки і оборони 20 серпня.

Він відповів, що фізично не зможе бути присутнім, тому, що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область.

Він також допускав у висловлюваннях, що на засіданні РНБО, можуть спробувати усунути його з посади.

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.