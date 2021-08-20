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Данілов: Повноважень знімати Кличка у РНБО немає. Але...

П'ятниця, 20 серпня 2021, 19:06
Данілов: Повноважень знімати Кличка у РНБО немає. Але...
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що мера Києва Віталія Кличка запрошували на засідання для обговорення проблемних питань, адже повноваження щодо його відсторонення – поза віданням РНБО.

Джерело: Данілов на брифінгу

Пряма мова: "Я не знаю, хто порадив, які політтехнологи, Віталію Володимировичу запустити таке, що нібито на засіданні РНБО ми можемо знімати Кличка. Повноважень знімати Кличка з посади у нас немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів.

Ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути на стан справ, який є в місті Києві, звернути увагу… У нас питання дуже велике є сьогодні по воді у водогонах міста Києва.. вкрай болюче.. Ми вже двічі проводили наради з представниками Київської міської адміністрації. Про стан очищення води на Бортницькій станції аерації…

Треба кожному виконувати свої обов’язки і тоді на засідання РНБО нікого не будуть навіть кликати".

Деталі: Додатково в апараті РНБО "Українскій правді" роз'яснили: Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні може розглянути і дати оцінку діяльності або бездіяльності будь якої посадової особи і за результатами розгляду прийняти рішення про запуск всіх необхідних юридичних процедур відсторонення від посади.

Посада голови Київської міської державної адміністрації не є виключенням.

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за два з половиною години до початку йому подзвонили з Офісу президента і запросили на засідання Ради нацбезпеки і оборони 20 серпня.

Він відповів, що фізично не зможе бути присутнім, тому, що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область.

Він також допускав у висловлюваннях, що на засіданні РНБО, можуть спробувати усунути його з посади.

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоРНБОКиїв
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