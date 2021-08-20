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У Зеленського різко відреагували на слова Кличка: Пора повертатися в реальність

П'ятниця, 20 серпня 2021, 15:43
У Зеленського різко відреагували на слова Кличка: Пора повертатися в реальність

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?

Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності. По-перше, дві з половиною години, які є у Кличка до початку РНБО, це більш ніж достатньо, щоб повернутися до Києва з Чернігівської області.

По-друге, глава Київської міської державної адміністрації і так мав бути сьогодні в Києві, де будівельні рейдери розгромили черговий об'єкт історичної спадщини. Це було абсолютно незаконно, ще й киян побили, які намагалися зупинити руйнування цього пам'ятника. Невже Кличко і про це не знає? Напевно знає. Боїться посваритися з кимось в своєму оточенні, хто курує подібні мафіозні речі? Або просто не знає, як вирішувати такі проблеми?

У будь-якому випадку, Кличку пора повертатися - перш за все, в реальність. Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади".

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за два з половиною години до початку йому подзвонили з Офісу президента і запросили на засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Він відповів, що фізично не зможе бути присутнім, тому, що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область.

Нагадаємо: В останній тиждень Київська міська прокуратура проводить цілу низку обшуків у столичних РДА, комунальних підприємствах та у підрядників виконання різних робіт у столиці за фактами масових розкрадань. 

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про "політично мотивований тиск на столичну владу". Прокуратура ж відповідає оголошеними підозрами.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоОфіс президента
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