Данилов: Полномочий снимать Кличко у СНБО нет. Но...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что мэра Киева Виталия Кличко приглашали на заседание для обсуждения проблемных вопросов, ведь полномочия относительно его отстранения - вне ведения СНБО.

Источник: Данилов на брифинге

Прямая речь: "Я не знаю, кто посоветовал, какие политтехнологи, Виталию Владимировичу запустить такое, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет. Эти полномочия у Кабинета министров.

Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел в Киеве... У нас вопрос очень большой есть сегодня по воде в водопроводах города Киева.. крайне болезненный .. Мы уже дважды проводили совещания с представителями Киевской городской администрации. О состоянии очистки воды на Бортнической станции аэрации...

Надо каждому выполнять свои обязанности и тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать".

Детали: Дополнительно в аппарате СНБО "Украинской правде" разъяснили: Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании может рассмотреть и дать оценку деятельности или бездеятельности любого должностного лица и по результатам рассмотрения принять решение о запуске всех необходимых юридических процедур отстранения от должности.

Должность председателя Киевской городской государственной администрации не является исключением.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за два с половиной часа до начала ему позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны 20 августа.

Он ответил, что физически не сможет присутствовать, потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Он также допускал в высказываниях, что на заседании СНБО, могут попытаться устранить его от должности.

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные мэром Киева.