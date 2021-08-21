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5 мільйонів українців щеплені першою дозою, 3 мільйони – двома

Субота, 21 серпня 2021, 08:46

147 118 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 20 серпня, загалом понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей.

Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2 732 пункти щеплення та 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 099 146 щеплень.      

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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