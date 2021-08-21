5 миллионов украинцев привиты первой дозой, 3 миллиона – двумя

147 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа, всего более 5 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы – 86 148 человек.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2732 прививочных пункта и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

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