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Остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи

Субота, 21 серпня 2021, 12:48

Албанія підтвердила участь у саміті Кримської платформи, таким чином у заході візьмуть участь всі країни-члени НАТО.

Про це повідомило дипломатичне джерело у коментарі "Європейській правді".

"Свою участь у Кримській платформі підтвердила Албанія. Таким чином, на саміті 23 серпня будуть присутні усі 30 членів НАТО" – зазначило джерело.

При цьому джерело не уточнило, хто саме представлятиме Албанію на саміті.

Напередодні Ісландія стала ще однією країною НАТО, яка підтвердила участь у саміті Кримської платформи.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Читайте детальніше у статті: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати

Теми: НАТОКримська платформаАлбанія


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