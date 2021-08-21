МЗС висловило протест проти нових російських санкцій

МЗС України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються санкції.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах.

Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.

Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи".

Деталі: У МЗС наголосили, що жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії.

Там зазначили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права та підкреслили, що "агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді".

Разом з тим, МЗС України підтримує рішення США щодо запровадження з 20 серпня додаткових обмежувальних заходів проти РФ, пов’язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Зокрема, йдеться про заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту до РФ низки чутливих категорій товарів подвійного використання. Обмежувальні заходи також стосуються низки осіб та підприємств.

Аналогічні санкції були введені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.

Що передувало: 20 серпня Росія запровадила санкції, зокрема, проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Данілов вважає запровадження щодо нього санкцій РФ найкращою оцінкою роботи у відстоюванні національних інтересів України.

У свою чергу, Кулеба вважає внесення його до санкційного списку РФ помстою за проведення "Кримської платформи".