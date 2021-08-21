Данілов назвав санкції РФ подарунком, Кулеба – помстою

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає запровадження щодо нього санкцій РФ найкращою оцінкою роботи у відстоюванні національних інтересів України.

Джерело: Данілов у Facebook, Кулеба у Twitter

Дослівно Данілов: "Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави.

Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, "щоб і духу не було"!"

Деталі: У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає внесення його до санкційного списку РФ помстою за проведення "Кримської платформи".

Дослівно Кулеба: "Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим — це Україна".

Що передувало: 20 серпня Росія запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Також у списку опинилися уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Всього до переліку додали 73 людини. Загальна кількість осіб, включених до списку, збільшилася до 922.

11 грудня 2020 року уряд Росії розширив список санкцій проти України. До списку були додані, в тому числі, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько. Також туди потрапили депутати президентської фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.