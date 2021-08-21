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МИД выразил протест против новых российских санкций

Суббота, 21 августа 2021, 14:39
МИД выразил протест против новых российских санкций

МИД Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся санкции.

Источник: МИД

Дословно: "Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях.

На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса.

Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы".

Детали: В МИД подчеркнули, что никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

Там отметили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права и подчеркнули, что "агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа".

Вместе с тем, МИД Украины поддерживает решение США о введении с 20 августа дополнительных ограничительных мер против РФ, связанных с применением химического оружия против российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

В частности, речь идет о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.

Аналогичные санкции были введены Украины против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.

Что предшествовало: 20 августа Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и еще ряда лиц.

Данилов считает введение в отношении него санкций РФ лучшей оценкой работы в отстаивании национальных интересов Украины.

В свою очередь, Кулеба считает внесение его в санкционный список РФ местью за проведение "Крымской платформы".

Украинская правда

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Темы: МИДРосcиясанкции
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