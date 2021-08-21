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Справа хабаря у $90 тисяч: Комісія із азартних ігор співпрацює зі слідством

Субота, 21 серпня 2021, 19:38
Справа хабаря у $90 тисяч: Комісія із азартних ігор співпрацює зі слідством

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей співпрацює з НАБУ у справі про отримання хабаря очільником КРАІЛ.

Джерело: коментар Комісії у Facebook

Деталі: Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 серпня повідомила, що члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабаря розміром 90 тисяч доларів.

У САП зазначили, що посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

У Комісії в свою чергу наголосили, що співпрацюють з правоохоронцями, які проводять слідство у цій справі.

Дослівно КРАІЛ: "Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей будує свою роботу на засадах законності та прозорості. Тому ми тісно співпрацюємо з НАБУ задля допомоги в слідчому процесі. Застерігаємо громадян від передчасних висновків, оскільки презумпція невинуватості, зафіксована положеннями ч.2 ст.2 Кримінального кодексу України, захищає особу від кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Додатково: САП не повідомила ім'я посадовця КРАІЛ, якого затримали. Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови вказаної Комісії.

Українська правда

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Теми: хабарАнтикорупційна прокуратуралотереїказино
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