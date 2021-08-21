Дело о взятке в $90 тысяч: Комиссия по азартным играм сотрудничает со следствием

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сотрудничает с НАБУ по делу о получении взятки главой КРАИЛ.

Источник: комментарий Комиссии в Facebook

Детали: Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 августа сообщила, что члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, уличили в получении взятки размером 90 тысяч долларов.

В САП отметили, что чиновник задержан непосредственно при получении денег. Такую сумму, по информации следствия, член Комиссии требовал за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

В Комиссии в свою очередь отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами, которые проводят следствие по этому делу.

Дословно КРАИЛ: "Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей строит свою работу на принципах законности и прозрачности. Поэтому мы тесно сотрудничаем с НАБУ для помощи в следственном процессе. Предостерегаем граждан от преждевременных выводов, поскольку презумпция невиновности, зафиксированная положениями ч.2 ст.2 Уголовного кодекса Украины, защищает лицо от уголовного наказания, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Дополнительно: САП не сообщила имя чиновника КРАИЛ, которого задержали. Вероятно, речь может идти о Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы указанной Комиссии.