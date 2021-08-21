Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Субота, 21 серпня 2021, 20:54

36-річний мешканець Львівщини, що не мав щеплення проти коронавірусу, помер від штаму Covid "Дельта".

Джерело: головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко у Facebook

Пряма мова: "Дельта-штам коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років. Він був не вакцинований. За межі Львівщини не виїжджав.

Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України".

Деталі: Вона розповіла, що чоловіка доставили до лікарні у важкому стані, відразу – у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Хворий 8 днів перебував на апараті ШВЛ, за його життя боролися медики.

Іванченко зауважила, що пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

Нагадаємо:

  • Штам коронавірусу "Дельта" більш заразний і має відмінні від інших варіантів симптоми.
  • 12 серпня троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоМексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих

ІнфографікаВартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч

Лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити керівництво Афганістаном

На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

фотоЗнайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю

Усі новини...
коронавірус
Обмеження лише для невакцинованих: уряду запропонували концепцію локдауну
У Києві 232 нових хворих на COVID і дві смерті
5 мільйонів українців щеплені першою дозою, 3 мільйони – двома
Останні новини
06:19
В американському Теннессі повені: є загиблі, десятки зниклих
05:16
Японія увійшла до п’ятірки країн, де виявили найбільше COVID-хворих
04:26
Ізраїль вдарив по об'єктах “ХАМАС” після заворушень на кордоні з Газою
03:41
Британський міністр: Лондону доведеться залучити Росію та Китай, щоб впливати на “Талібан”
02:46
Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії
02:21
фотоМексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих
01:33
Боррель: До 31 серпня “математично неможливо” евакуювати всіх американців з Афганістану
00:38
Троє людей були важко поранені в перестрілці через кордон з Сектором Гази
23:59
ІнфографікаВартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч
23:37
США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян
Усі новини...