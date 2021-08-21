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На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Субота, 21 серпня 2021, 20:54
На Львівщині від штаму Дельта помер чоловік, він не був щеплений

36-річний мешканець Львівщини, що не мав щеплення проти коронавірусу, помер від штаму Covid "Дельта".

Джерело: головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко у Facebook

Пряма мова: "Дельта-штам коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років. Він був не вакцинований. За межі Львівщини не виїжджав.

Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України".

Деталі: Вона розповіла, що чоловіка доставили до лікарні у важкому стані, відразу – у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Хворий 8 днів перебував на апараті ШВЛ, за його життя боролися медики.

Іванченко зауважила, що пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

Нагадаємо:

  • Штам коронавірусу "Дельта" більш заразний і має відмінні від інших варіантів симптоми.
  • 12 серпня троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛьвівщина
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