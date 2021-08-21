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На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит

Суббота, 21 августа 2021, 20:54
На Львовщине от штамма Дельта умер мужчина, он не был привит

36-летний житель Львовщины, который не был вакцинирован против коронавируса, умер от штамма Covid "Дельта".

Источник: главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко в Facebook

Прямая речь: "Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал.

Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздава Украины".

Детали: Она рассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Больной 8 дней находился на аппарате ИВЛ, за его жизнь боролись медики.

Иванченко отметила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.

Напомним:

  • Штамм коронавируса "Дельта" более заразен и имеет отличительные от других вариантов симптомы.
  • Трое больных штаммом коронавирусом "Дельта" умерли в Винницкой области – все были пожилого возраста.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда

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Темы: коронавирусЛьвовщина
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