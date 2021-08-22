В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану
Неділя, 22 серпня 2021, 07:26
З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими з Афганістану.
Джерело: журналістка "Радіо Свобода" Мар’яна Драч у Twitter, УП
Деталі: За даними УП, літак приземлився приблизно о 6:50.
Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021
Що передувало: Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.
Передісторія:
- Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
- За інформацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.
- У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.
- У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.