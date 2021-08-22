В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими з Афганістану.

Джерело: журналістка "Радіо Свобода" Мар’яна Драч у Twitter, УП

Деталі: За даними УП, літак приземлився приблизно о 6:50.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Що передувало: Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

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