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В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану

Неділя, 22 серпня 2021, 07:26

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими з Афганістану.

Джерело: журналістка "Радіо Свобода" Мар’яна Драч у Twitter, УП

Деталі: За даними УП, літак приземлився приблизно о  6:50.

Що передувало: Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Передісторія:

  • Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
  • За інформацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.
  • У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.
  • У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.

Теми: АфганістанКиївавіа


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