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В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана

Воскресенье, 22 августа 2021, 07:26

Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

Источник: журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч в Twitter, УП

Детали: По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.

Что предшествовало: Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.

Предыстория:

  • Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".
  • По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.
  • В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
  • В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба уверил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.

Темы: АфганистанКиевавиа
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