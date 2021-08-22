В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана
Воскресенье, 22 августа 2021, 07:26
Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.
Источник: журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч в Twitter, УП
Детали: По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.
Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021
Что предшествовало: Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.
Предыстория:
- Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".
- По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.
- В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
- В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба уверил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.