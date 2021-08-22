В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана

Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

Источник: журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч в Twitter, УП

Детали: По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Что предшествовало: Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.

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