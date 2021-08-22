В Афганістані ще залишилися українці, операція з евакуації триває

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічаючи евакуаційний борт з Кабула розповів, що в Афганістані досі перебувають більше сотні українців, і протягом найближчих днів їх мають звідти вивезти.

Джерело: коментар Єрмака, який наводить Україна 24

Деталі: 22 серпня у Києві приземлився другий евакуаційний борт з Кабула, проте він не буде останнім.

За словами очільника ОП, людей евакуювали практично з бойових дій. Він додав, що в Афганістані ще залишаються наші громадяни.

Пряма мова: У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді"

Нагадаємо:

У неділю вранці в Київ прибув евакуаційний літак з Кабула, на борту якого було 83 особи, серед них 31 українець, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових, також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

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