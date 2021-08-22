Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афганістані ще залишилися українці, операція з евакуації триває

Неділя, 22 серпня 2021, 09:14
Фото RFI

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічаючи евакуаційний борт з Кабула розповів, що в Афганістані досі перебувають більше сотні українців, і протягом найближчих днів їх мають звідти вивезти.

Джерело: коментар Єрмака, який наводить Україна 24

Деталі: 22 серпня у Києві приземлився другий евакуаційний борт з Кабула, проте він не буде останнім.

За словами очільника ОП, людей евакуювали практично з бойових дій. Він додав, що в Афганістані ще залишаються наші громадяни.

Пряма мова: У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді"

Нагадаємо:

  • У неділю вранці в Київ прибув евакуаційний літак з Кабула, на борту якого було 83 особи, серед них 31 українець, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових, також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

Знати більше: Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

Теми: АфганістанУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У понеділок в Києві перекриють ряд вулиць, можуть зупинити транспорт

Армія має готуватися до наступу на окуповані території – головнокомандувач ЗСУ

фотоЗеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу

фотоМеркель порівняла газ зі зброєю й виступила за продовження транзиту Україною

документРосія ввела санкції проти депутатів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії

фото"Медалі" СБУ з написом "Іван Баканов" виявилися монетами

Усі новини...
Афганістан
Літак з Кабула: до Києва привезли українських військових та іноземних журналістів
Головні новини суботи і ночі: евакуація з Афганістану, Кримська платформа
В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану
Останні новини
17:25
Спроба номер 2: контейнеровоз Ever Given пройшов через Суецький канал
17:19
Зеленський обіцяє помилувати десятки засуджених ветеранів
16:59
Прем’єр Швеції оголосив про свою відставку цієї осені
16:49
мапаДощі в понеділок пройдуть лише на заході України
16:35
Меркель підтвердила готовність до нових санкцій проти РФ через "Північний потік-2"
16:22
У понеділок в Києві перекриють ряд вулиць, можуть зупинити транспорт
15:57
Армія має готуватися до наступу на окуповані території – головнокомандувач ЗСУ
15:49
Україна все ще сподівається на зброю від Німеччини - Зеленський
15:28
Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку-2
15:14
фотоЗеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу
Усі новини...