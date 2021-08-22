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Літак з Кабула: до Києва привезли українських військових та іноземних журналістів

Неділя, 22 серпня 2021, 08:36
Літак з Кабула: до Києва привезли українських військових та іноземних журналістів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, хто був на борту евакуаційного літака, який вранці в неділю прибув до Києва.

Джерело: міністр у Facebook, повідомлення Офісу президента

Деталі: Це другий евакуаційний борт з Кабула.

Кулеба наголосив, що завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ та ГУР МО тепер 83 людини в безпеці в Україні.

Серед них – громадяни України, журналісти Wall Street Journal та Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці в Афганістані, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).

Пряма мова: "Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає".

Більше деталей: Очільник МЗС додав, що прямо зараз Україна продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

Водночас ОП зазначає, що серед евакуйованих з Афганістану 83 осіб 31 українець, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

За даними УП, літак приземлився приблизно о 6:50.

 
 

Нагадаємо:

  • У ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

Знати більше: Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМЗС
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