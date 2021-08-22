Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Літак з Кабула: до Києва привезли українських військових та іноземних журналістів

Неділя, 22 серпня 2021, 08:36

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, хто був на борту евакуаційного літака, який вранці в неділю прибув до Києва.

Джерело: міністр у Facebook, повідомлення Офісу президента

Деталі: Це другий евакуаційний борт з Кабула.

Кулеба наголосив, що завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ та ГУР МО тепер 83 людини в безпеці в Україні.

Серед них – громадяни України, журналісти Wall Street Journal та Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці в Афганістані, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).

Пряма мова: "Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає".

Більше деталей: Очільник МЗС додав, що прямо зараз Україна продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

Водночас ОП зазначає, що серед евакуйованих з Афганістану 83 осіб 31 українець, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

За даними УП, літак приземлився приблизно о 6:50.

 
 

Нагадаємо:

  • У ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

Знати більше: Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

Теми: АфганістанМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У понеділок в Києві перекриють ряд вулиць, можуть зупинити транспорт

Армія має готуватися до наступу на окуповані території – головнокомандувач ЗСУ

фотоЗеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу

фотоМеркель порівняла газ зі зброєю й виступила за продовження транзиту Україною

документРосія ввела санкції проти депутатів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії

фото"Медалі" СБУ з написом "Іван Баканов" виявилися монетами

Усі новини...
Афганістан
В Афганістані ще залишилися українці, операція з евакуації триває
Головні новини суботи і ночі: евакуація з Афганістану, Кримська платформа
В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану
Останні новини
17:25
Спроба номер 2: контейнеровоз Ever Given пройшов через Суецький канал
17:19
Зеленський обіцяє помилувати десятки засуджених ветеранів
16:59
Прем’єр Швеції оголосив про свою відставку цієї осені
16:49
мапаДощі в понеділок пройдуть лише на заході України
16:35
Меркель підтвердила готовність до нових санкцій проти РФ через "Північний потік-2"
16:22
У понеділок в Києві перекриють ряд вулиць, можуть зупинити транспорт
15:57
Армія має готуватися до наступу на окуповані території – головнокомандувач ЗСУ
15:49
Україна все ще сподівається на зброю від Німеччини - Зеленський
15:28
Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку-2
15:14
фотоЗеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу
Усі новини...