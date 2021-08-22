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В Афганистане еще остались украинцы, операция по эвакуации продолжается

Воскресенье, 22 августа 2021, 09:14
Фото RFI

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встречая эвакуационный борт из Кабула рассказал, что в Афганистане до сих пор находятся более сотни украинцев, и в течение ближайших дней их должны оттуда вывезти.

Источник: комментарий Ермака, который приводит Украина 24

Детали: 22 августа в Киеве приземлился второй эвакуационный борт из Кабула, однако он не будет последним.

По словам главы ОП, людей эвакуировали практически из боевых действий. Он добавил, что в Афганистане еще остаются наши граждане.

Прямая речь: "У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде".

Напомним:

  • В воскресенье утром в Киев прибыл эвакуационный самолет из Кабула, на борту которого находились 83 человека, среди них 31 украинец, а также граждан других государств. На родину вернулись 12 украинских военных, также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

Знать больше: Афганистан пахнет кровью. Интервью режиссера Сахры Карими, которую эвакуировала Украина

Темы: АфганистанУкраина
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