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Борьба с Covid: полностью иммунизированы уже 3,1 млн украинцев

Воскресенье, 22 августа 2021, 09:37
Борьба с Covid: полностью иммунизированы уже 3,1 млн украинцев

В субботу, 21 августа, еще 66 173 человека были вакцинированы против коронавируса, первую дозу получили 24 348 человек, вторую - 41 825 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

Учитывая 66 173 человек, привитых в субботу, в общем вакцинировано уже 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 165 319 прививок.

Напомним:

  • 21 августа Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия.
  • Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в ближайшее время смогут сгенерировать сертификат в приложении "Дія", что позволит им ездить за границу, не сдавая тестов на коронавирус.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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