Борьба с Covid: полностью иммунизированы уже 3,1 млн украинцев
Воскресенье, 22 августа 2021, 09:37
В субботу, 21 августа, еще 66 173 человека были вакцинированы против коронавируса, первую дозу получили 24 348 человек, вторую - 41 825 человек.
Источник: данные Минздрава
Детали: В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
Учитывая 66 173 человек, привитых в субботу, в общем вакцинировано уже 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 165 319 прививок.
Напомним:
- 21 августа Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия.
- Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в ближайшее время смогут сгенерировать сертификат в приложении "Дія", что позволит им ездить за границу, не сдавая тестов на коронавирус.
Украинская правда