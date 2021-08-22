Борьба с Covid: полностью иммунизированы уже 3,1 млн украинцев

В субботу, 21 августа, еще 66 173 человека были вакцинированы против коронавируса, первую дозу получили 24 348 человек, вторую - 41 825 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

Учитывая 66 173 человек, привитых в субботу, в общем вакцинировано уже 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 165 319 прививок.

Напомним: