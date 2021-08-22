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Росія ввела санкції проти депутатів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії

Неділя, 22 серпня 2021, 13:22
Росія ввела санкції проти депутатів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії
Фото "Схем"

Офіційна Москва 20 серпня ввела санкції проти 73 українців, серед яких опинилися нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.

Джерело: постанова уряду РФ, яку опублікував російський офіційний інтернет-портал правової інформації

Деталі: Всього до переліку додали 73 людини, загальна кількість осіб у санкційному списку збільшилася з 849 людей до 922.

Так, до переліку серед інших потрапив колишній голова Адміністрації президента України Сергій Льовочкін та його сестра Юлія Льовочкіна. Обидвоє є членами фракції ОПЗЖ у Верховній раді.

Причини, з яких Росія ввела санкції проти проросійських нардепів ВР, невідомі.

Сторінка з постанова уряду РФ
Сторінка з постанови уряду РФ

Передісторія: Росія також запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра  Кулеби та секретаря РНБО Олексія Данілова.

У списку, зокрема, опинилися і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Українська правда

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Теми: ЛьовочкінсанкціїРосія
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