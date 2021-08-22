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Россия ввела санкции против депутатов ОПЗЖ Сергея Левочкина и его сестры Юлии

Воскресенье, 22 августа 2021, 13:22

Официальная Москва 20 августа ввела санкции против 73 украинцев, среди которых оказались нардепы из пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия и Сергей Левочкины.

Источник: постановление правительства РФ, которое опубликовал российский официальный интернет-портал правовой информации

Детали: Всего в перечень добавили 73 человека, общее количество лиц в санкционном списке увеличилась с 849 человек до 922.

Так, в перечень среди прочих попал бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин и его сестра Юлия Левочкина. Оба являются членами фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Причины, по которым Россия ввела санкции против пророссийских нардепов ВР, неизвестны.

Страница из постановления правительства РФ
Страница из постановления правительства РФ

Предыстория: Россия также ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.

В списке в частности оказались и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Темы: ЛевочкинсанкцииРосcия
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