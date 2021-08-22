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Окупанти вбили українського військового

Неділя, 22 серпня 2021, 18:00
uatv

У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям".

Деталі: Всього від початку доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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