Окупанти вбили українського військового
У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям".
Деталі: Всього від початку доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Поблизу Луганського окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.