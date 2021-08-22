Оккупанты убили украинского военного
В воскресенье в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью".
Детали: Всего с начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Вблизи Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.