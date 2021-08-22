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Оккупанты убили украинского военного

Воскресенье, 22 августа 2021, 18:00
uatv

В воскресенье в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Всего с начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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