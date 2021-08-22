Президент ввів у дію санкції проти Деркача, Пушиліна і росЗМІ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ.

Джерело: укази президента від 21 серпня

Деталі: У додатках до указів президента про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій зазначено ряд фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, це нардеп Андрій Деркач, проти якого США ввели санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах у 2020 році.

Також РНБО застосувала санкції проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, за даними США, діяв у змові з Деркачем.

Іншим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Дениса Пушиліна та блокування веб-ресурсів окупантів, а також ряду російських ЗМІ.

Зокрема, санкціями передбачено блокування сайтів vedomosti.ru та mk.ru.

Що передувало: 20 серпня Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.