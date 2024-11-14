Екснардеп Деркач увійшов до оборонного комітету російської Ради Федерації

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.

Джерело: сайт Ради Федерації РФ

Деталі: Перед цим повідомлялося, що Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.

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Фото: скриншот з сайту Ради Федерацій РФ

Довідково: Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради з 1998 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення він утік із України. У червні 2022 року СБУ звинуватила Деркача у роботі на російську розвідку. Він також перебуває у списку санкцій США.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства, а Верховна Рада — мандата.

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Що передувало: У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.