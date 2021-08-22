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Президент ввел в действие санкции против Деркача и Пушилина

Воскресенье, 22 августа 2021, 21:43
АНДРЕЙ ДЕРКАЧ. ФОТО: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.

Источник: указы президента от 21 августа

Детали: В приложениях к указам президента о введении в действие решение СНБО о санкциях указан ряд физических и юридических лиц.

В частности, это нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции за его попытки повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.

Также СНБО применила санкции против российского бизнесмена Константина Килимника, который, по данным США, действовал в сговоре с Деркачем.

Другим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Дениса Пушилина и блокировки веб-ресурсов оккупантов, а также ряда российских СМИ.

В частности, санкциями предусмотрена блокировка сайтов vedomosti.ru и mk.ru.

Что предшествовало: 20 августа Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Украинская правда
Темы: санкцииЗеленскийДеркач Андрей
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