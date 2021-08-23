От трех доз Pfizer в четыре раза сильнее защита, чем от двух — Израиль

Третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле - по сравнению с теми, кто привился дважды.



Источник: Reuters со ссылкой на данные израильского Министерства здравоохранения



Детали: Представители министерства заявили, что среди людей в возрасте 60 лет и старше защита от инфекции, которая обеспечивается через 10 дней после третьей дозы, была в четыре раза выше, чем после двух прививок. Третий укол для людей в возрасте от 60 лет через 10 дней обеспечил в пять-шесть раз мощнее защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.

Издание пишет, что полученные данные совпадают с отдельной статистикой, представленной на прошлой неделе израильским поставщиком медицинских услуг Maccabi, одной из нескольких организаций, которые применяют бустерные вакцины.

Что предшествовало: В начале августа в Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.