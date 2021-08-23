Лавров звинуватив Зеленського в розпалюванні міжнаціонального конфлікту

У МЗС РФ розцінюють заяву президента України Володимира Зеленського про жителів ОРДЛО, які відчувають себе росіянами, як розпалювання міжнаціонального конфлікту.

Джерело: глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю угорській газеті "Мадяр Немзет"

Пряма мова: "Нагадаю, що в перших числах серпня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь порадив неукраїномовним жителям України виїхати з країни. В інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, Володимир Зеленський порадив росіянам "подорожувати і знайти собі місце в Росії".

Ми розглядаємо ці оголошення як розпалювання міжнаціонального конфлікту".

Деталі: Лавров заявив, що "триваюче зниження поваги до основних прав людини" в Україні викликає занепокоєння.

21 липня Зеленський підписав закон про корінні народи, який, на думку Лаврова, "поряд з законами про державну мову і освіту, істотно підриває інтереси росіян, угорців та інших народів, які протягом історії селилися по всій Україні".

"По суті, мова йде про штучне розділення людей на різні категорії прав, що дуже нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. Абсолютно неприйнятно для Києва створення в Україні ідеології національної нетерпимості, спрямованої в першу чергу проти росіян", - сказав він.

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