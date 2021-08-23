Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнационального конфликта

Понедельник, 23 августа 2021, 09:52
фото РБК

В МИД РФ расценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о жителях ОРДЛО, которые чувствуют себя россиянами, как разжигание межнационального конфликта.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет"

Прямая речь: "Напомню, что в первых числах августа Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень посоветовал неукраинскоязычным жителям Украины выехать из страны. В интервью, опубликованном 5 августа, Владимир Зеленский посоветовал россиянам "путешествовать и найти себе место в России".

Мы рассматриваем эти объявления как разжигание межнационального конфликта".

Детали: Лавров заявил, что "продолжающееся снижение уважения к основным правам человека" в Украине вызывает беспокойство.

21 июля Зеленский подписал закон о коренных народах, который, по мнению Лаврова, "наряду с законами о государственном языке и образовании, существенно подрывает интересы русских, венгров и других народов, которые на протяжении истории селились по всей Украине".

"По сути, речь идет об искусственном разделении людей на разные категории прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии. Совершенно неприемлемо для Киева создание в Украине идеологии национальной нетерпимости, направленной в первую очередь против россиян", - сказал он.

Предыстория:

  • 5 августа Зеленский в одном из интервью призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что украинская территория будет деоккупирована.
  • Лавров назвал этот призыв "возмутительным".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЛавровРосcияЗеленскийОРДЛО
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВо время учений у линии фронта нашли схрон оккупантов – СБУ

"Талибан" хочет быстрого вывода военных США, иначе "будут последствия"

В Кремле раскритиковали введенные Зеленским санкции против российских СМИ

У США появился новый аргумент против российского газа - Зеркаль

документДекларация Крымской платформы содержит пункт о дополнительных санкциях – Зеленский

Зеленский пригласил Россию на Крымскую платформу

Все новости...
Лавров
Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ
"Это возмутительно": Лавров отреагировал на обращение Зеленского к жителям Донбасса
Лавров приехал в Крым, ливень спутал ему планы
Последние новости
19:29
В Киеве открыли Офис Крымской платформы
19:17
Рада призвала международное сообщество усилить противодействие агрессии России
19:01
60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли – опрос
18:58
Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси
18:41
Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США
18:02
Великобритания купила еще 35 млн доз вакцины Pfizer
17:58
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, ВСУ открыли ответный огонь
17:37
МВФ начал распределение спецправ заимствования на $650 млрд, Украина получит $2,7 млрд
17:26
видеоВо время учений у линии фронта нашли схрон оккупантов – СБУ
16:59
"Талибан" хочет быстрого вывода военных США, иначе "будут последствия"
Все новости...