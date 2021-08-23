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Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнационального конфликта

Понедельник, 23 августа 2021, 09:52
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнационального конфликта
фото РБК

В МИД РФ расценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о жителях ОРДЛО, которые чувствуют себя россиянами, как разжигание межнационального конфликта.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет"

Прямая речь: "Напомню, что в первых числах августа Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень посоветовал неукраинскоязычным жителям Украины выехать из страны. В интервью, опубликованном 5 августа, Владимир Зеленский посоветовал россиянам "путешествовать и найти себе место в России".

Мы рассматриваем эти объявления как разжигание межнационального конфликта".

Детали: Лавров заявил, что "продолжающееся снижение уважения к основным правам человека" в Украине вызывает беспокойство.

21 июля Зеленский подписал закон о коренных народах, который, по мнению Лаврова, "наряду с законами о государственном языке и образовании, существенно подрывает интересы русских, венгров и других народов, которые на протяжении истории селились по всей Украине".

"По сути, речь идет об искусственном разделении людей на разные категории прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии. Совершенно неприемлемо для Киева создание в Украине идеологии национальной нетерпимости, направленной в первую очередь против россиян", - сказал он.

Предыстория:

  • 5 августа Зеленский в одном из интервью призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что украинская территория будет деоккупирована.
  • Лавров назвал этот призыв "возмутительным".

Катерина Тищенко, УП

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Темы: ЛавровРосcияЗеленскийОРДЛО
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