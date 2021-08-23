Нацкорпус хотів зірвати виступ Зеленського на Черкащині: 6 затриманих

Поліція затримала 6 осіб, які чинили хуліганські дії та намагалися зірвати захід за участю президента Володимира Зеленського на Черкащині.

Джерело: поліція Черкаської області, Нацкорпус

фото Нацкорпусу

Дослівно поліція: "Сьогодні, 23 серпня, у Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок.

Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції. Наразі встановлюються дані правопорушників та надається правова кваліфікація їхнім діям".

Деталі: Разом з тим, Нацкорпус заявив, що "правоохоронці напали на ветеранів російсько-української війни", які приїхали на відкриття арт-об'єкту "Серце України" на Черкащині.

Дослівно Нацкорпус: "Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил. Натомість всі сили правоохоронців були кинуті на те, щоб не допустити ветеранів до місця зустрічі з президентом.

Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб".

фото Нацкорпусу

Що передувало: 23 серпня в День державного прапора у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.