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Нацкорпус хотел сорвать выступление Зеленского: 6 задержанных

Понедельник, 23 августа 2021, 11:25
фото Нацкорпуса

Полиция задержала 6 человек, которые совершали хулиганские действия и пытались сорвать мероприятие с участием президента Владимира Зеленского в Черкасской области.

Источник: полиция Черкасской области, Нацкорпус

 
фото Нацкорпуса

Дословно полиция: "Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.

Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям".

Детали: Вместе с тем, Нацкорпус заявил, что "правоохранители напали на ветеранов российско-украинской войны", которые приехали на открытие арт-объекта "Сердце Украины" в Черкасской области.

Дословно Нацкорпус: "Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. Зато все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом.

Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек".

 
фото Нацкорпуса

Что предшествовало: 23 августа в День государственного флага в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.

Украинская правда
Темы: НацкорпусЗеленскийЧеркасская областьполиция
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