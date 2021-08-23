Глава МЗС Австрії: міжнародна спільнота не прийме "закону джунглів" щодо Криму
Глава МЗС Австрії Александр Шаленнберг заявив про підтримку Віднем Кримської платформи, заявивши, що міжнародна спільнота не визнаватиме незаконну анексію.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Шаленнберг сказав у своєму виступі на саміті Кримської платформи в понеділок.
Шалленберг наголосив, що анексія Криму стала тривожною спробою переписати історію сучасності.
"Сім років по тому Росія продовжує підривати територіальну цілісність, неподільність і суверенітет України. Вони цим загрожують безпеці українських громадян і таким чином – загрожують безпеці усіх нас через відверте, нахабне порушення міжнародного права і усталеного міжнародного порядку.
Це значить, що ми керуємося не верховенством права, а законом джунглів. Тому ми зібралися тут, щоб надіслати дуже просте повідомлення: міжнародна спільнота не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму. Ми не толеруватимемо, що одна держава порушує суверенітет іншої", - сказав глава австрійського МЗС.
Він додав, що Австрія також не приймає теперішню мілітаризацію Криму Росією, Азовського та Чорного морів, і засуджує порушення Росією прав людини і фундаментальних свобод жителів Криму.
"Щоб протистояти цим небезпечним трендам, ми повинні спільно вживати дипломатичних зусиль. Саме тому Австрія вітає створення Кримської платформи.
Кажучи дуже просто: Крим – частина України. Україна може розраховувати на подальшу підтримку Австрією її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - відзначив австрійський міністр.
Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.