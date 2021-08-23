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Глава МЗС Австрії: міжнародна спільнота не прийме "закону джунглів" щодо Криму

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:48

Глава МЗС Австрії Александр Шаленнберг заявив про підтримку Віднем Кримської платформи, заявивши, що міжнародна спільнота не визнаватиме незаконну анексію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Шаленнберг сказав у своєму виступі на саміті Кримської платформи в понеділок.

Шалленберг наголосив, що анексія Криму стала тривожною спробою переписати історію сучасності.

"Сім років по тому Росія продовжує підривати територіальну цілісність, неподільність і суверенітет України. Вони цим загрожують безпеці українських громадян і таким чином – загрожують безпеці усіх нас через відверте, нахабне порушення міжнародного права і усталеного міжнародного порядку.

Це значить, що ми керуємося не верховенством права, а законом джунглів. Тому ми зібралися тут, щоб надіслати дуже просте повідомлення: міжнародна спільнота не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму. Ми не толеруватимемо, що одна держава порушує суверенітет іншої", - сказав глава австрійського МЗС.

Він додав, що Австрія також не приймає теперішню мілітаризацію Криму Росією, Азовського та Чорного морів, і засуджує порушення Росією прав людини і фундаментальних свобод жителів Криму.

"Щоб протистояти цим небезпечним трендам, ми повинні спільно вживати дипломатичних зусиль. Саме тому Австрія вітає створення Кримської платформи.

Кажучи дуже просто: Крим – частина України. Україна може розраховувати на подальшу підтримку Австрією її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - відзначив австрійський міністр.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстріяКримська платформа
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