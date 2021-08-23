Хабар у $90 тисяч: члена Комісії із азартних ігор арештували з правом застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід затриманому членові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Деталі: За умови внесення застави до підозрюваного також застосовуватиметься ряд процесуальних обов’язків: прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду; не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Строк дії запобіжного заходу – до 18 жовтня 2021 року включно.

Що передувало: 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів.

САП не повідомила ім'я посадовця КРАІЛ, якого затримали. Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови вказаної Комісії.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей заявила, що співпрацює з НАБУ у справі про отримання хабаря очільником КРАІЛ.