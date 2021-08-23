Взятка в $90 тысяч: члена Комиссии по азартным играм арестовали с правом залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Детали: При условии внесения залога к подозреваемому также будет применяться ряд процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду; не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Срок действия меры пресечения – до 18 октября 2021 года включительно.

Что предшествовало: 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности председателя, уличили в получении взятки в 90 тысяч долларов.

САП не сообщила имя чиновника КРАИЛ, которого задержали. Вероятно, речь может идти о Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы указанной Комиссии.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей заявила, что сотрудничает с НАБУ по делу о получении взятки главой КРАИЛ.