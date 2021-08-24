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На Донбасі загинув український військовий

Вівторок, 24 серпня 2021, 00:12
Фото: ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил 23 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям".

Деталі: На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не дотримується існуючих домовленостей", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо: У неділю внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасвійна


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