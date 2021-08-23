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Стало відоме ім'я воїна, який загинув у неділю

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:05
фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

У неділю внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.

Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Дослівно: "З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов".

Деталі: В ОМБр додали, що, за словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.

Що передувало: У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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