Стало відоме ім'я воїна, який загинув у неділю
Понеділок, 23 серпня 2021, 11:05
У неділю внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.
Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
Дослівно: "З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов".
Деталі: В ОМБр додали, що, за словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.
Що передувало: У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.
Українська правда