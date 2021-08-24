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На Донбассе погиб украинский военный

Вторник, 24 августа 2021, 00:12
Фото: ООС

В районе проведения операции Объединенных сил 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

Напомним: В воскресенье в результате вражеского обстрела погиб военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассвойна
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