На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

Напомним: В воскресенье в результате вражеского обстрела погиб военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов.