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Ізраїль завдав ударів по об'єктах "ХАМАС" у відповідь на "вогняні" кулі з Гази

Вівторок, 24 серпня 2021, 04:46
Фото: AFP

Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти "ХАМАС" у Газі у відповідь на запущені "вогняні" повітряні кулі, які викликали пожежі на півдні Ізраїлю.

Джерело: Збройні сили Ізраїлю у twitter

Дослівно: "Все літо "ХАМАС" запускає повітряні кулі для підпалу з Гази в Ізраїль.

У відповідь на поновлені сьогодні атаки "ХАМАС" ми завдали удару по виробництву зброї, майданчику для запуску ракет та входах у тунель у Газі.

Ми продовжимо рішуче реагувати на терористичні дії з Гази".

Що передувало: Ізраїльські військові завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".

Передісторія:

  • Раніше ізраїльський солдат і двоє палестинців, зокрема 13-річний хлопчик, були серйозно поранені в результаті обстрілу через кордон з Сектором Гази.
  • Насильство спалахнуло під час протесту в Газі, організованого ісламістськими правителями анклаву, "ХАМАС" та іншими угрупованнями.
  • За заявою ізраїльських військових, сотні палестинців-протестувальників зібралися біля огорожі, спробували перелізти через неї і кинули вибухові пристрої в ізраїльських військовослужбовців.
  • Ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.

Українська правда
Теми: ІзраїльСектор Газа


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