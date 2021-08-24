Ізраїль завдав ударів по об'єктах "ХАМАС" у відповідь на "вогняні" кулі з Гази
Вівторок, 24 серпня 2021, 04:46
Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти "ХАМАС" у Газі у відповідь на запущені "вогняні" повітряні кулі, які викликали пожежі на півдні Ізраїлю.
Джерело: Збройні сили Ізраїлю у twitter
Дослівно: "Все літо "ХАМАС" запускає повітряні кулі для підпалу з Гази в Ізраїль.
У відповідь на поновлені сьогодні атаки "ХАМАС" ми завдали удару по виробництву зброї, майданчику для запуску ракет та входах у тунель у Газі.
Ми продовжимо рішуче реагувати на терористичні дії з Гази".
Що передувало: Ізраїльські військові завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".
Передісторія:
- Раніше ізраїльський солдат і двоє палестинців, зокрема 13-річний хлопчик, були серйозно поранені в результаті обстрілу через кордон з Сектором Гази.
- Насильство спалахнуло під час протесту в Газі, організованого ісламістськими правителями анклаву, "ХАМАС" та іншими угрупованнями.
- За заявою ізраїльських військових, сотні палестинців-протестувальників зібралися біля огорожі, спробували перелізти через неї і кинули вибухові пристрої в ізраїльських військовослужбовців.
- Ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.
Українська правда